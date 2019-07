Si scontrano 3 auto in via Madonna delle Grazie, feriti due adulti e un bimbo

TERMOLI. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, in via Madonna delle Grazie a Termoli, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Panama e la rotatoria di piazza del Papa. Coinvolti 3 veicoli. Ad avere la peggio gli occupanti di una sola delle macchine. Tre le persone medicate, dal 118 Molise giunto sul posto assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di viale San Francesco un 30enne, una 34enne e un bimbo di 7 anni.