Ciclista rovina a terra in bici al Sinarca e si frattura una clavicola

TERMOLI. Percorre una strada impervia e dissestata nella zona del Sinarca in sella alla sua bici e rovina a terra, complice anche il fondo asfaltato più simile a una grattugia. Brutta avventura per lo sportivo che è stato poi soccorso dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli giunti in ambulanza nella zona di campagna prossima a Termoli Nord. Il ragazzo si è procurato una frattura alla clavicola ed è stato ricoverato al reparto di Ortopedia dell'ospedale San Timoteo, dopo gli accertamenti effettuati al Pronto soccorso.