Salta la fogna in pieno centro, strade chiuse fino al termine delle riparazioni

TERMOLI. A causa della rottura della rete fognante comunale in via Aubry, per permettere le operazioni di riparazione della stessa sarà necessario chiudere i tratti di via Aubry che va da Corso Fratelli Brigida all'incrocio di via Carlo del Croix e via del Porto, nonché il tratto di via Frentana con corso Fratelli Brigida fino all'incrocio con via Roma. Divieto in vigore da stasera alla fine dei lavori. La Crea gestioni srl (Gruppo Acea) metterà in sicurezza il cantiere attraverso la segnaletica per cantieri stradali temporanea e mobili.