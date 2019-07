TERMOLI. Anche sul litorale Sud di Rio Vivo ci sono stati danni e disagi dopo la pioggia torrenziale di ieri pomeriggio, per via della conduttura fognante che non è nuova, in casi di grandi piogge, nel creare grandi allagamenti.

I lidi che maggiormente hanno subito l'inondazione di acqua, fango e detriti sono stati la Cala dei Longobardi e soprattutto il nuovo ristorante "Ricky Restaurant" dei fratelli Riccardo e Francesca Traversa da poco aperto, il Lido Corallo e la Bahia Azzurra.

Alla proprietaria del Lido Corallo, sommersa da circa 2 mt di acqua, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per evitarle il peggio.

Alla Bahia Azzurra non è andata meglio. Gli unici che tutto sommato se la sono cavata con poco sono stati il Tricheco e il Buena Vista Social Club.

Ieri, inoltre, per lo scoppio del tombino che ricopriva la pompa della fogna, madre dell'inondazione, è rimasta interrotta anche la strada e una circolare è rimasta addirittura bloccata in mezzo al guado. Insomma, se il litorale Nord se l'è vista brutta, a quello Sud della città non è andata granché meglio.