TERMOLI. Ne accadono di ogni a Termoli. Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18.30, un ragazzino è rimastro incastrato con la gamba in una transenna parapedonale. Per liberarlo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Immediatamente si è formato il classico capannello attorno al malcapitato. Per fortuna la tempestività e l'abilità degli uomini del 115 hanno permesso di liberare il giovanissimo, senza che vi fossero problemi ulteriori o conseguenze. E' avvenuto in Corso Umberto, all'incrocio col Corso nazionale.