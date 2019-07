TERMOLI. Lavori di manutenzione straordinaria della Rete Gas e complice probabilmente l'ondata di maltempo di ieri, dove si è intervenuti per ripristinare la strada a scavi avvenuti, si è aperta una buca, che ha causato lo stop alla circolazione in via Molise, nella corsa in direzione di viale Trieste. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i tecnici della Crea gestioni srl e quelli di Rete Gas. Inevitabile la ripercussione sulla circolazione, intensa nel tardo pomeriggio. L'emergenza è avvenuta poco dopo le 18.