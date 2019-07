LARINO. Alle ore 15.30 di oggi, sabato 13 Luglio 2019, la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Santa Croce di Magliano è intervenuta per incidente stradale sulla Strada Provinciale 167, nei pressi della centrale Enel di Larino, per un incidente stradale.

Sul posto, un autocarro con due persone a bordo si era ribaltato senza coinvolgere altri veicoli.

Subito soccorse le due persone ferite ed affidate alle cure del personale sanitario del 118 di Larino che ne ha disposto il trasporto in ospedale.

I Carabinieri di Larino hanno effettuato i rilievi stradali per stabilire le cause dell’incidente, mentre una pattuglia della Guardia di Finanza collaborava per gestire la viabilità veicolare.