Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

Rischia di finire in mare Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. La seconda domenica di luglio poteva iniziare con un dramma, per fortuna solo sfiorato. Un mezzo della Rieco Sud ha rischiato seriamente di finire in mare, al porto di Termoli. Secondo le testimonianze delle persone che ci hanno riferito della disavventura, il conducente forse viaggiava a una velocità troppo sostenuta sul piazzale del porto e ha perso il controllo del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti raccolti nel giro assegnato.

L'autocarro si è schiantato contro le barriere poste a protezione, danneggiando persino una bitta. Per sua fortuna, il mezzo è rimasto sulla sede stradale senza finire in acqua. L'operatore non ha avuto conseguenze dall'impatto, ma il camioncino ha subito danni.