TERMOLI. Si è risolto col soccorso di un bagnante, soccorso dalla Guardia costiera e dai medici del 118, sulla spiaggia libera del litorale Nord di Termoli, l'emergenza venutasi a creare poco prima delle 13 accanto al lido Le Dune, a Termoli.

L'uomo che ha rischiato di annegare aveva anche riferito ai soccorritori di un altro bagnante in difficoltà, ma il pattugliamento della motovedetta della Capitaneria di Porto ha rivelato un falso allarme, per fortuna. Sul posto erano intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Prima notizia: Mare mosso e si rischia la tragedia balneare. Seconda domenica di luglio con bagnanti in difficoltà sul litorale Nord, nel tratto di spiaggia libera dopo lo stabilimento balneare "Le Dune".



Sul posto il 118, coi volontari della Misericordia in ambulanza, e la Guardia costiera, una persona sarebbe stata tratta in salvo, ma non è chiaro se ci fossero altre persone in difficoltà in acqua.