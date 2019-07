Onda travolge una bimba che gioca a riva, salvata dal bagnino

TERMOLI. Ha rischiato di annegare anche una bimba a causa del mare grosso, oggi sul litorale Nord di Termoli. La piccola, di 6-7 anni, giocava a riva, quando un'onda l'ha sorpresa, travolgendola. La piccina è finita sott'acqua e a salvarla è stata il bagnino che è intervenuto con estrema tempestività ed efficacia.

Condizioni meteo particolari consigliavano prudenza, ma nel caso di specie non c'era stata imperizia, poiché la piccola non era in acqua. Attimi di apprensione, ma alla fine tutto è andato per il meglio.