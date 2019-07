Albero caduto in via Brasile Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Vento che si è fatto un po' più sostenuto nella serata di ieri e intorno alle ore 22 della sera, in via Brasile a Termoli, un grosso albero si è abbattuto su due auto in sosta.

Sul posto sono subito stati chiamati a intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i carabinieri della vicina compagnia che di stanza è proprio in via Brasile, oltre al sindaco Francesco Roberti, che è sceso in strada per rendersi conto della situazione.

L'albero è stato poi rimosso dagli uomini del 115.