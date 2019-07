Si scontrano due vetture e uno scooter alla rotatoria di via Asia

TERMOLI. Scontro tra due veicoli e uno scooter alla rotatoria di via Asia. Un punto cruciale per lo snodo della viabilità verso l'ospedale San Timoteo e Termoli Nord. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise con gli operatori volontari della Misericordia di Termoli, che hanno soccorso chi guidava il ciclomotore. Rilievi del sinistro affidati alle forze dell'ordine. La persona rimasta ferita è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione, in un'ora piuttosto trafficata.