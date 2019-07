Rubano ancora delle piante davanti ai negozi sul Terzo corso

TERMOLI. Furti mirati, per dare noia e fastidio a una imprenditrice commerciale della città di Termoli, oppure davvero - come avviene sovente persino in luoghi sacri - un impulso irrefrenabile, quasi cleptomane. Insomma, dopo il furto di alcune piante nella zona del Terzo corso, poco più avanti, dove c'è un negozio di abbigliamento appartenente alla medesima proprietà, altre piante sono state rubate nelle ultime ore.