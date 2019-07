«Vengono a drogarsi vicino a case e uffici, trovati tracce di sangue e laccio emostatico»

TERMOLI. Tra via Abruzzi e via Cavalieri di Vittorio Veneto, zona di locali, palazzi, negozi e uffici, persino banche. Eppure, c’è chi usa gli anfratti urbani per drogarsi e non solo. Immagini degradanti, quelle trovate venerdì mattina, al risveglio, da chi lavora, chi vi transita solo e chi ci abita. Ovviamente lo sgomento è stato enorme.

«Abbiamo trovato a terra il laccio emostatico, un accendino rotto, l'involucro contenente la droga, una bottiglia d'acqua, e tracce di sangue sul pavimento. A quanto pare qui la notte è un ritrovo per queste cose», ci viene segnalato con estrema preoccupazione da chi vive quotidianamente questi luoghi ed è allarmato. Abbiamo ritenuto opportuno avvisare anche le forze dell’ordine, in particolare i Vigili urbani, ma pare che nessuno si sia degnato di venire a dare un'occhiata».

In quella zona sono state anche installate le telecamere sui lampioni dell’incrocio, l’auspicio è che facciano da deterrente o che servano per individuare chi rende poco decorosi angoli di Termoli peraltro centrali.