Ubriaca al volante travolge con la sua Punto almeno altre 4 auto parcheggiate

TERMOLI. In via Torino una 39enne, L. R., ubriaca alla guida della sua vettura, ha investito, travolgendole, almeno 4 auto parcheggiate in via Torinoi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 Molise con i volontari della Misericordia in ambulanza e le forze dell'ordine. Per fortuna nelle auto non c'era ovviamente nessuno e a quell'ora, intorno alle 2, non transitavano pedoni. La donna era al volante di una Fiat Punto.