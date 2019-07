Sei le auto coinvolte nell'assurda carambola notturna di via Torino

TERMOLI. Sono addirittura sei le vetture coinvolte nell'incidente avvenuto nella notte, alle 2, secondo quanto riferiscono i Vigili del fuoco.

«Questa notte intorno alle due, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta in via Torino per un incidente stradale. Sul posto, un’autovettura, con a bordo una ragazza, si era scontrata con delle altre autovetture parcheggiate. Il personale medico del 118 soccorreva la ragazza ferita, ed il personaledel 115 ha messo in sicurezza le sei autovetture coinvolte per permettere, ai Carabinieri giunti con due pattuglie, di effettuare i rilievi stradali per accertare le cause dell’incidente».