Turisti contro l'abusivismo in spiaggia: «E' anche pericoloso»

CAMPOMARINO. Non nuova a segnalazioni alla nostra testata, una turista di Campomarino, E. P., ripropone il problema dell’abusivismo sulla spiaggia.

«Sono una turista di Campomarino Lido che come tanti altri turisti lamenta il via vai degli abusivi in spiaggia costringendomamme e bambini a spostarsi e a intralciare la battigia; per non parlare dei pochi negozi rimasti che non vendono visto che sulla spiaggia si vende di tutto e a prezzi stracciati. Oltre a tutto questo vorrei far notare a chi di competenza che trascinare quei carretti è anche pericoloso visto che anche quando non c'è spazio entrano nell'acqua con il rischio di cadere cosa che un giorno stava accadendo. Giovedì 18 luglio sulla spiaggia c'èstato un controllo ma stranamente per tutto il giorno non si è visto unabusivo con il carretto. Peccato ma se fossero venuti il 19 c'erano tutti. Volere è potere».