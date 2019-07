Carambola di auto in via Torino, accertamenti sull'assunzione di stupefacenti per la 39enne

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. E' stata sottoposta agli opportuni accertamenti la 39enne che alle 2 di domenica notte ha travolto e danneggiato cinque auto in sosta in via Torino, mentre era alla guida della sua Fiat Punto. La donna, trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, è risultata positiva all'alcol test e in più è stata sottoposta anche a esami per verificare e riscontrare l'assunzione di eventuali sostanze psicotrope. Gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo, ma si attende ora il referto completo sulle analisi del sangue. Sul sinistro indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti sul posto assieme ai Vigili del fuoco del distaccamento adriatico. TERMOLI ONLINE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@termolionline.it