Operazione raddoppio, due degli indagati ottengono l'obbligo di firma

TERMOLI. Tornano in libertà due dei sei indagati della prima Operazione Raddoppio a Termoli. Su disposizione del gip di Larino, Rosaria Vecchi, che ha accolto l’istanza dell’avvocato difensore Ruggiero Romanazzi, i due termolesi sono tornati a piede libero, dovendo osservare solo l’obbligo di firma alla Pg, dopo la revoca degli arresti domiciliari. Insieme ad altri 4, di cui altri due termolesi, finirono in carcere lo scorso 7 giugno, quando i Carabinieri hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere giusto all’alba di una settimana fa. Sei le misure cautelari emesse su richiesta del Pm Ilaria Toncini in stretto coordinamento col Procuratore della Repubblica Isabella Ginefra, a carico di altrettanti soggetti di nazionalità italiana, due pugliesi e 4 molisani, resisi responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, dei reati di usura (art. 644 co. 1 e 5 n. 3 e 4 c.p.) ed estorsione (art. 629 co. 2 in relazione all’art. 628 co. 3 n. 1 e 61 n. 2 c.p.). L’attività d’indagine, coordinata dal pm Ilaria Toncini, e condotta dalla Compagnia Carabinieri di Termoli, trae origine dalla denuncia sporta lo scorso ottobre da un imprenditore termolese, il quale non riuscendo più a far fronte alle minacce ricevute e temendo per l’incolumità personale propria e dei propri congiunti coinvolti dagli atti minatori, si rivolgeva alla Stazione Carabinieri di Termoli per chiedere aiuto, denunciando i fatti.