Topi d'appartamento, il maschio va ai domiciliari mentre la donna torna libera

TERMOLI. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, Federico Scioli, all’esito della udienza di convalida dell’arresto avvenuto a Termoli la sera del 20 luglio a carico di 2 giovani ritenuti dalla Polizia responsabili di furto in appartamento, all’esito dell’interrogatorio reso dalla giovane termolese tratta in arresto, accogliendo le richieste dell’avvocato Roberto D’Aloisio, difensore della donna, nonha convalidato l’arresto, non sussistendo i presupposti della flagranza di reato di furto aggravato, e valutando la sussistenza delmero tentativo di furto, ha anche accolto l’istanza di immediata liberazione della arrestatarevocando gli arresti domiciliari applicati e richiesti dal Pm Ilaria Toncini.

Di conseguenza la donna è stata immediatamente rimessa in libertà, pur restando formalmente indagata a piede libero, mentre per l’altro uomo arrestato, il Giudice ha deciso di rigettare, comunque, la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Pubblica Accusa, revocando la carcerazione e disponendo gli arresti domiciliari.