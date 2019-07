TERMOLI. Ci ha contattato la signora Ida Guerriero, residente a Milano, che trascorre ogni anno un periodo di vacanze qui a Termoli e che ha un appartamento in un complesso turistico del lungomare Nord Acqua di Mare, dal quale scende, attraversa la strada e si ritrova in spiaggia, su un tratto di arenile libero.

Proprio qui, qualche giorno fa, è stata vittima di una brutta avventura: camminando sulla sabbia è stata punta da un ago di una siringa nascosta sotto la sabbia. Dopo un primo momento di sgomento, la signora è andata subito al pronto soccorso per farsi fare le opportune medicazioni e analisi. Ora dopo aver fatto tutto, è in attesa di una risposta che si spera possa tranquillizzarla. Possiamo immaginare lo stato d'animo della signora Ida durante questa attesa snervante.

Fatto ancor più increscioso si è verificato ieri sera quando una ragazza, in quello stesso spicchio di spiaggia, è stata suo malgrado punta anche lei da un ago e come per la signora Ida, c’è stata la stessa trafila ospedaliera e angoscia dei familiari, gli stessi che da domani andranno in un bagno privato a pagamento per stare tranquilli.

La rabbia della signora Ida e degli altri bagnanti scaturisce dalla mancata pulizia di quel tratto di spiaggia e che è stata causa anche di questi incresciosi episodi.