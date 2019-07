«Sciolgono l'eroina sulle auto in sosta e le telecamere sono ancora spente»

MONTENERO DI BISACCIA. «Sulla mia macchina, sotto i parcheggi coperti a pagamento, la gente fa uso di eroina sciogliendola sulla vettura del sottoscritto e su altre macchine... L'amministrazione comunale ha fatto mettere le telecamere ma le tengono spente... Vorrei denunciare sia che nel 2019 c'è ancora questo schifo e sia che non fanno niente per fermare questa gente».

Un messaggio che non ha bisogno di molti commenti, quello di un giovane di Montenero di Bisaccia, che riporta quanto accade in via Frentana, sotto il campo di calcetto in piazza.

Nella foto si notano i graffi e c’erano ancora dei granuli attaccati.

«Credo sia penoso installare le telecamere e tenerle spente... sono lì da almeno un anno».