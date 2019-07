Auto si scontra col bus Gtm a San Pietro

TERMOLI. Incidente dalla dinamica violenta avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere di San Pietro. Una macchina si è scontrata con un autobus della Gtm, per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, i Vigili del fuoco - che hanno estratto dalla vettura danneggiata il guidatore - e le forze dell'ordine stesse. L'automobile proveniva da via Volturno. Sono rimasti feriti i due conducenti, pare nessuno problema per i passeggeri di auto e pullman, la circolare numero 1.