Esce fuori strada con l'auto mentre va al lavoro

TERMOLI. All'alba di oggi nuovo incidente stradale, stavolta nella zona di Rio Vivo-Marinelle.

Un operaio Fca è uscito fuori strada per cause al vaglio delle forze dell’ordine nel tratto che porta al nucleo industriale, si stava recando proprio al lavoro.

Per fortuna, nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza la vettura, l’uomo alla guida non ha necessitato dell’intervento del 118 Molise, che era giunto sul posto con l’ambulanza degli operatori volontari della Misericordia di Termoli.