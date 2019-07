Minaccia col coltello l'autista della navetta: «Devi portarmi dove ti dico io»

CAMPOMARINO LIDO. Il caldo fa brutti scherzi e preferiamo sinceramente che sia stata questa la causa che ha fatto assumere un comportamento assurdo a un ragazzo immigrato.

Mattinata di terrore a Campomarino lido - intorno alle 8 e 40 - nei pressi dell’ex caserma della Guardia di Finanza “Zara” alla fermata della navetta che collega il paese e Nuova Cliternia alla Marina.

Il giovane si è avvicinato all’autobus e ha chiesto all’autista di accompagnarlo nella zona dell’ex Monica Club, a ridosso della statale 16 per intenderci.

Il conducente gli ha fatto presente che la navetta non effettuava quel tragitto e allora l’extracomunitario ha estratto un coltello e ha minacciato l’autista, intimandogli di accompagnarlo nel luogo di destinazione a cui era interessato.

Per fortuna, il conducente è stato tempestivo nel respingerlo fuori dalla pedana e ha chiuso la porta, per poi ripartire. Successivamente si è recato al comando stazione dei Carabinieri di Campomarino per segnalare l’accaduto.