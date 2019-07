Furto alla farmacia di Portocannone, rubati 6mila euro in contanti e svariati cosmetici

PORTOCANNONE. Si sono portati in paese con un'Audi di colore scuro, auto con la quale si sono allontanati dopo aver messo a segno il colpo. Furto con destrezza nella serata di ieri alla farmacia di Portocannone. Malviventi si sono intrufolati all'interno dell'attività e hanno portato via, nell'esercizio di via Garibaldi, un bottino di 6mila euro in contanti e cosmetici.

I passanti hanno notato persone sospette trafficare nei pressi della farmacia e li hanno visti andare via con l'Audi, non erano volti noti.

L'azione criminale è stata compiuta attorno alle 22.30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Campomarino.