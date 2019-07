Scippa dallo scooter una 86enne in via Sturzo, la donna scaraventata a terra

TERMOLI. Era da tempo che non se ne vedevano, purtroppo gli scippatori tornano sempre a galla. Una signora di 86 anni è stata aggredita oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, in via Sturzo. Il suo aggressore era in sella a un motorino bianco e dopo averle adocchiato la borsa, l'ha afferrata e scaraventata a terra, facendo rovinare l'anziana sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Termoli. L’86enne ha rimediato diverse escoriazioni.