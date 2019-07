Urla in inglese, spaventa passanti e tenta di fermare le auto in via Roma: arriva il 113

TERMOLI. Attimi concitati in via Roma nel tardo pomeriggio di oggi. Un uomo in evidente stato di ubriachezza è stato fermato dagli agenti della Polizia in pieno centro, perché con schiamazzi e urla in lingua inglese (anche se parlava benissimo anche l'italiano) disturbava la quiete pubblica spaventando passanti e bambini.

Il soggetto ha fermato per qualche momento il traffico in via Roma. È sceso dall'auto un passante che voleva mettergli le mani addosso, ma è stato fermato dall'uomo in borghese dietro, che è un poliziotto.