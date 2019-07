TERMOLI. Una voragine di grandissime dimensioni si è aperta questa notte nei pressi della rotatoria fra via Amerigo Vespucci, la statale 16 e il bivio per il Sinarca. Il traffico è interrotto in direzione nord, all'immissione per la statale 16. Grossi disagi alla circolazione; per chi è diretto a nord è consigliabile imboccare la tangenziale da via del Mare.

Sul posto gli operai del comune e l'impresa di Rocco Zitti stanno deviando il traffico e tenendo sotto controllo la situazione in attesa del ripristino.