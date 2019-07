Ventenne spaccia droga a Termoli, arrestato

TERMOLI. Nel corso della serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Termoli hanno svolto un mirato servizio antidroga nel centro storico della cittadina adriatica.

Durante tale servizio, gli operatori hanno proceduto in via Mercato al controllo e alla perquisizione personale di un uomo di venti anni proveniente da San Severo, D.R.L. . Nel corso della perquisizione sono state rivenute e sequestrate all’interno del marsupio del giovane circa 25 dosi di sostanza stupefacente, già confezionata in piccole bustine destinate allo spaccio (tra cocaina, eroina, hashish e marjuana, per un peso complessivo di circa 15 grammi), nonché circa 500 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane pugliese è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed condotto presso il Carcere di Larino.

Dal controllo degli archivi di polizia si è, inoltre, accertato che l’arrestato risultava già sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di Dimora nel comune di San Severo, misura chiaramente violata per recarsi a Termoli al fine di smerciare droga.

Sempre nel corso della stessa serata, in Corso F.lli Brigida, gli uomini del Commissariato di Polizia hanno perquisito un giovane residente a Termoli, trovato in possesso di piccoli quantitativi di cocaina e hashish. La sostanza è stata sequestrata ed il giovane è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990.

Nella cittadina adriatica e nelle zone limitrofe sono stati, inoltre, svolti, a partire dal mese di luglio, servizi straordinari di controllo del territorio con l’ausilio, peraltro, del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. Nel corso dei predetti controlli sono state identificate circa 500 persone, controllati circa 1500 veicoli ed elevate numerose contravvenzioni.

L’attività svolta si inserisce nell’ambito di più articolati servizi della Polizia di Stato predisposti per il periodo estivo nelle zone a maggior richiamo turistico che proseguiranno anche nelle prossime settimane.