VASTO. Nel giro di 48 ore, dopo lo scontro mortale nel nodo di Bologna, ancora un dramma sull’autostrada A14 e stavolta a pochi km dal confine tra Abruzzo e Molise. Un grave incidente è avvenuto intorno alle 16 sull' autostrada A14 tra Vasto sud e Vasto nord, al confine tra Molise e Abruzzo. Si è registrata una coda significativa. Alcuni operai, che erano impegnati nei pressi della sede stradale per dei lavori di manutenzione, sono stati investiti da un camion. L'incidente è avvenuto al km 438. Uno degli uomini investiti è in gravi condizioni, un secondo ha riportato ferite più lievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Vasto sud, i sanitari del 118 e l'elisoccorso, che è ripartito per l’ospedale di Teramo, dove è stato ricoverato un 57enne di Vasto, P. P.