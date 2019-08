VASTO Questa mattina ruspe a lavoro per la bonifica e sistemazione di Fosso Marino in vista del Jova Beach Party, almeno fino all'intervento dei Carabinieri della Forestale di Chieti, che giunti per un sopralluogo hanno fermato i mezzi.

"Non conosco le ragioni dello stop, né al momento ci è stato notificato nulla", ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna. I lavori di preparazione sono fondamentali a poche settimane dall'evento dell'anno.

Molti i dubbi sollevati dai residenti della marina riguardo alla copertura dello scarico a mare, "Cosa potrebbe accadere in caso di maltempo, dove sfocerebbe tutta l'acqua che normalmente si getta a mare da Fosso marino?".

Molte, ancora troppie le perplessità sulla logistica del concerto dell'amato cantautore toscano.