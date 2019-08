TERMOLI. Incidente sull'A14 nella notte al km 481 in direzione Sud. Il conducente di una vettura, mentre stava percorrendo l'arteria autostradale nel tratto compreso tra Molise e Puglia, ancora in territorio di Campomarino, ha perso il controllo della macchina, una Ford, e si è schiantato contro il guardrail, procurando danni ingenti all'autovettura, ma fortunatamente meno conseguenze per se stesso.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise soccorso assieme agli operatori volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che non hanno avuto nemmeno necessità di trasferire il conducente al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per sottoporlo ai dovuti accertamenti.

Il sinistro è stato rilevati dagli agenti della Polizia autostradale di Vasto Sud.