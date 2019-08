Scontro fra auto sul cavalcavia di via Duca degli Abruzzi Copyright: Termolionline

TERMOLI. Di questa mattina un incidente sul cavalcavia ferroviario nei pressi dell'università. Due auto si sono scontrate, riportando danni una sul lato posteriore sinistro e l'altra su quello anteriore sinistro. Alla guida, rispettivamente E.T. di 50 anni e F.I. di 44.

Sul posto il personale sanitario del 118 Molise. Entrambi i conducenti non presentano grossi problemi; in ogni caso il cinquantenne ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre l'altro uomo coinvolto vi è stato trasportato.