Esce fuori strada sullo scooter e finisce nel fosso, 18enne al Pronto soccorso

GUGLIONESI. Un 18enne di Guglionesi, F. C., è rimasto ferito in sella al proprio scooter mentre stava percorrendo la strada che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni. All'altezza della curva della Madonna a lungo ha perso il controllo del ciclomotore ed è finito fuori strada, precipitando in un fosso. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Il 18enne, che ha rimediato tante escoriazioni, ma nulla di serio, per fortuna, nonostante la drammatica dinamica dell'incidente, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.