TERMOLI. A volte ritornano, forse troppo spesso, a volte ricorrono.

Si tratta degli episodi di vandalismo assurdi a cui sono costretti i residenti della zona piazzetta di Termoli.

In particolare di via Ruffini, non nuova certo a queste cronache.

Ennesima notte da incubo in via Ruffini, quella di San Basso, tra il 3 e il 4 agosto.

«Dall’una alle cinque invasa da ubriachi e drogati che hanno urinato e bussato in modo forte alle porte, per non parlare dei vetri rotti e delle bottiglie lasciate vicino alle abitazioni; è ora che si prendano giusti provvedimenti prima che avvenga un'altra disgrazia» – ci riferiamo anche a vicende dolorose del passato - denunciano i residenti – che non ne possono più di subire questi atteggiamenti proditori e incivili.