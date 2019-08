Sgraffigna 300 euro di merce in un centro commerciale, ladra seriale finisce nei guai

TERMOLI. Nei giorni scorsi inoltre, presso il Commissariato, è stata acquisita una denuncia formalizzata dal responsabile di un noto centro commerciale termolese, per un furto commesso da una donna che aveva sottratto dagli scaffali circa 300 euro di merce senza corrispondere il dovuto alla cassa.

L’immediata attività info investigativa condotta dal personale dell’Ufficio Anticrimine, permetteva di individuare l’autrice del reato, R. M. G., 31enne di origini molisane, che è stata denunciata a piede libero per furto aggravato. Le indagini hanno consentito poi di accertare che la donna, in altre circostanze, si era resa protagonista della consumazione di ben quattro furti per cui, nei suoi confronti, è stato emanato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Termoli per tre anni, da parte del questore.