A fuoco il chiosco bar a Petacciato

PETACCIATO. Incendio nella notte al chiosco bar che sorge a Petacciato, alla fine di viale Pietravalle. Danni ingenti alla struttura commerciale, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno estinto le fiammeche stavano divorando l'attività di somministrazione.

Per risalire alla matrice del rogo e alle eventuali responsabilità, in mattinata ci sarà in sopralluogo il personale del nucleo investigativo antincendi del 115 proveniente dal comando provinciale di Campobasso.