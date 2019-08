TERMOLI. I Vigili del Fuoco di Termoli sono stati duramente impegnati nella nottata appena trascorsa. Alle ore ore 3.30 un incidente stradale sulla Strada Provinciale 40 al chilometro 4: coinvolte due autovetture con due persone rimaste incastrate tra le lamiere. Veloce l’intervento del personale che, in poco tempo, ha estratto i due feriti e consegnati al personale del sanitario del 118. Sul posto Polizia e Carabinieri per stabilire le cause dell’incidente.

La squadra, poco dopo, veniva inviata urgentemente a Petacciato per un incendio sviluppatosi nel bar pizzeria l’Oasi. Il personale del Distaccamento di Termoli, insieme a quello di Vasto in aiuto, è stato particolarmente impegnato nelle operazioni di spegnimento in considerazione del fatto che l’incendio aveva coinvolto la struttura in legno del locale. Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento.