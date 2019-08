Automobilista pirata travolge scooter con 17enne e fugge via

TERMOLI. Tanta paura, escoriazioni alle ginocchia, piedi braccia e mani. E' il bilancio di un pomeriggio da incubo vissuto e subito da una 17enne di Termoli, travolta in sella al suo scooter da una macchina in via Firenze, alle 16.30, ma il conducente dell'auto si è rivelato un vero pirata della strada ed è fuggita via, lasciandola a terra, dov'era caduta assieme al ciclomotore.

Un altro automobilista, vista la scena, si è messo all'inseguimento della vettura fuggita via dal luogo del sinistro, nel tentativo di catturarne il numero di targa.