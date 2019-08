CAMPOMARINO LIDO. Operazione Spiagge Pulite. Dopo il blitz notturno di una decina di giorni fa a Termoli, questa mattina alle ore 5.30 la Polizia Locale, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Termoli e la ditta autorizzata, hanno dato via alle operazioni di sequestrato ombrelloni, sedie, sdraio e altro ancora, presenti sulle spiagge libere del tratto che va dal Lido Mambo al Lido Lucio (71 ombrelloni con relativi supporti, n.14 lettini, n.51 sedie, n.52 sedie sdraio, n.1 tavolino in pvc, una tavola da surf).

Come afferma l'assessore Antonio Saburro, «L'art.4 lettera D dell'Ordinanza Balneare 01/2019 Regione Molise vieta di lasciare sulle spiagge libere attrezzature balneari, quali ombrellini e sdraio, dopo le ore 20:00. Le stesse potranno essere posizionate a partire dalle ore 8:30, anche al fine di non arrecare intralcio alle operazioni di pulizia. Continuano le operazioni per riportare un pò di ordine e pulizia sul nostro territorio. Grazie di cuore a tutti quelli che si sono adoperati.