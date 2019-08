Stazionarie le condizioni delle due 19enni, la sanmartinese è in coma farmacologico

CAMPOMARINO. Stazionarie le condizioni delle due 19enni ricoverate rispettivamente negli ospedali di Ancona e San Giovanni Rotondo. Nella Casa sollievo della sofferenza, la ragazza originaria di San Martino in Pensilis è in coma farmacologico.

Le due giovani sono state coinvolte nello scontro frontale terribile tra due auto sulla strada che collega Campomarino e Portocannone alle 3.30 circa di ieri mattina.

Sei le persone coinvolte, cinque giovani in una e un conducente nell’altra, di cui due ragazze 19enni, G. F. di San Martino in Pensilis e M. B. di Campomarinoin gravi condizioni purtroppo.Sul posto le forze dell’ordine e il 118 con diverse postazioni, tra cui le ambulanze della Misericordia di Termoli e della Croce di San Gerardo di Larino. I feriti – 3 in tutto - sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Anche per questa circostanza i Vigili del Fuoco di Termoli sono stati duramente impegnati nella nottata appena trascorsa.

L’incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 40 al chilometro 4: coinvolte due autovetture con due persone rimaste incastrate tra le lamiere. Veloce l’intervento del personale che, in poco tempo, ha estratto i due feriti e consegnati al personale del sanitario del 118. Sul posto Polizia e Carabinieri per stabilire le cause dell’incidente. Ferito anche un ragazzo, ma in modo più lieve.

Entrambe sono state trasferite presso ospedali e reparti più attrezzati, la 19enne sanmartinese alla Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, per essere operata alla testa; la seconda in eliambulanza dall'antistadio di Termoli, dove era stata trasportata in ambulanza, con destinazione l'ospedale di Ancona, per essere operata al bacino e aveva dei traumi interni di una certa delicatezza.