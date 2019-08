Una persona investita sulla rotonda del vecchio ospedale

TERMOLI. Una persona è stata investita sulla rotonda tra via Abruzzi e via del Molinello, nei pressi dell'ospedale vecchio. Sul posto la Polizia e la Polizia Locale per i rilievi e il personale del 118 e la Misericordia di Termoli con l'ambulanza per i primi soccorsi.

L'uomo, S.D.E, un 50enne di Guglionesi, è stato portato in ospedale per controlli.