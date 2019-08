Ha un malore e muore sulla spiaggia, tragedia a Rio Vivo

TERMOLI. Tragedia balneare per un 70enne turista torinese, P. V. S., che era ospite della figlia a San Martino in Pensilis in questo periodo di vacanze. L’anziano è morto nel trasporto all’ospedale San Timoteo di Termoli dopo che aveva subito una sindrome di annegamento nel tratto di spiaggia della Cala dei Longobardi, a Rio Vivo. L'anziano stava entrando in acqua quando ha avvertito un malore che non gli ha lasciato scampo nonostante sia stato subito soccorso anche con un defibrillatore. Sul posto il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli. Il 70enne è caduto col volto nell’acqua e ha bevuto, purtroppo. A tentare di rianimarlo una volontaria della Misericordia, l’infermiera Patrizia Colantuoni, dopo che i bagnini dello stabilimento balneare lo hanno riportato a riva. Vana la corsa disperata al Pronto soccorso di viale San Francesco, dove l’uomo è giunto cadavere.