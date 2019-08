Moglie e marito aggrediti da un cane di grossa taglia a Rio Vivo

TERMOLI. Serata per nulla tranquilla quella di ieri a Termoli. Dopo investimento e morte del 70enne, alle 20.59 due coniugi sono stati aggrediti da un cane di grossa taglia in via Rio Mare, nella casa al mare. Si tratta di due 57enni, M. R. e M. D. B. Per loro fortuna, solo tanta paura e nessun morso, ma graffi per lui e una distorsione al ginocchio destro lei. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo solo il marito, mentre la donna ha rifiutato il trasferimento al presidio ospedaliero di viale San Francesco.