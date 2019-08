Scoppia pneumatico nel viaggio sull'A1, Polizia salva famiglia molisana

MOLISE. Disavventura che volentieri avrebbe voluto evitare, quella che ha coinvolto una famiglia molisana ieri sull'autostrada del Sole, l'A1, in territorio laziale.

Come riferisce la stampa locale di Cassino, dalla testata Ciociaria Oggi, il nucleo familiare era in viaggio per recarsi a Pietracatella ed è stata «salvata dalla Polizia della sottosezione A1 di Cassino. Gli agenti cassinati intervengono mettendo a repentaglio la propria vita per salvare gli occupanti di una Dacia Sandero: padre, madre, figlia di 2 anni e suocera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la famiglia residente a Figline Valdarno ma originaria di Pietracatella - in provincia di Campobasso - era diretta verso Sud quando improvvisamente prima un guasto all'auto, poi lo scoppio di una gomma, ha messo in serio repentaglio la vita degli occupanti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in direzione Sud, nel territorio di Colfelice. Per cause ancora al vaglio degli uomini del comandante Giovanni Cerilli, la vettura avrebbe avuto un improvviso guasto, poi lo scoppio della gomma fermandosi in terza corsia mentre il traffico continuava a scorrere. Immediato l'intervento degli agenti che hanno permesso di evitare una carambola e un incidente mortale. La macchina è stata messa in sicurezza e la famiglia soccorsa grazie a un intervento straordinario.