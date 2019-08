Colpo di sonno al volante, finisce con l'auto contro la rotonda di viale Padre Pio

TERMOLI. Ancora un colpo di sonno al volante della propria auto, presumibilmente, quello che alle 5.30, ha visto una 23enne di Termoli, S. G., finire con la vettura contro il marciapiede della rotatoria dell'ospedale San Timoteo in viale Padre Pio. La 23enne, soccorsa dal 118 Molise assieme agli opratori della Misericordia di Termoli giunti in ambulanza, ha subito un taglio e un trauma all'arcata sopraccigliare destra ed è stata trasportata al vicino Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Per i rilievi sul posto anche le forze dell'ordine.