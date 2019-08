Cade dal muraglione del borgo per 12 metri, miracolato turista 47enne

TERMOLI. C’è chi nasce sotto il segno dei Pesci e chi della Dea Bendata. Per un 47enne campano di Santa Maria Capua a Vetere, quanto avvenuto oggi pomeriggio ha quasi dell’incredibile.

Il turista, che si trovava nel borgo antico, è caduto accidentalmente, volando per 12 metri, dalla balaustra della terrazza di piazza Bisceglie, accanto alla scala a chiocciola.

Per sua buona sorte, in questo caso i rischi sono mortali, l’impatto al suolo ha provocato come conseguenza la rottura della spalla sinistra, letteralmente frantumata, ma il 47enne è sopravvissuto ed è stato trasportato dal 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Tre anni fa un simile incidente costò la vita a un anziano.