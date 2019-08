TERMOLI. Molto utile negli ultimi due anni, è stata rinnovata la convenzione sul Presidio acquatico dei Vigili del fuoco per la Costa dei delfini in Molise.

Considerato il ruolo e la responsabilità “civica” dei comuni costieri per la predisposizione di un servizio di salvamento lungo il litorale di giurisdizione devoluto alla libera fruizione; Ravvisata l’opportunità di assicurare, quale tutela di un primario interesse pubblico, un servizio di salvamento con caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee, per quanto ragionevole, sull’intero territorio regionale;

Considerato che le unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco costituiscono una componente qualificata nell’ambito degli assetti operativi utilizzabili dall’organizzazione SAR nazionale, concorrendo all’attività di ricerca e soccorso in mare coordinata, ai sensi del DPR 662/94 – “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile e relativo Allegato” – dall’Autorità Marittima alla quale il Corpo nazionale dei VV.FF assicura, anche in ragione delle proprie elevate specificità tecnico-professionali, la prestazione di interventi di soccorso tecnico urgente ove necessario;

Ritenuto che, per tali motivi, il personale e i mezzi dei Vigili del Fuoco, inseriti nelle locali pianificazioni SAR delle Autorità Marittime, sono in grado di garantire con le professionalità e l’efficacia richiesta, il servizio di salvamento;

Preso atto dell’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli emanata per l'anno 2019, con la quale sono stati disciplinati, nel quadro della complessiva regolamentazione, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere.

Vista la bozza di convenzione tra i VVFF, la Regione Molise ed i Comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia per l’istituzione di un presidio acquatico nella Costa Molisana “Costa dei Delfini”;

Ritenuta la stessa rispondente alle esigenze dell’amministrazione e, quindi, meritevole di approvazione in quanto verrà affidato al Comando Provinciale VVFF di Campobasso il compito di mettere in atto un presidio di salvamento acquatico nell’ambito dei siti che saranno appositamente individuati dai comuni prima dell’inizio del servizio, secondo un calendario predeterminato con inizio dal 7 luglio fino al 2 settembre 2019 per un durata complessiva di 23 giorni;

Si approva la bozza di convezione tra i VVFF di Campobasso, la Regione Molise ed i Comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia per l’istituzione di un presidio acquatico nella Costa Molisana “Costa dei Delfini”.