Scontro tra auto e moto in via Maratona, ferito un 28enne

TERMOLI. Incidente stradale in via Maratona nel tardo pomeriggio di oggi, una moto si è scontrata con una vettura. Sul posto per i rilievi la Polizia municipale e il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza.

Il sinistro è avvenuto alle 19.15. A finire al Pronto soccorso è stato un 28enne, F. P. che però non pareabbia subito particolari conseguenze, per fortuna. E' stato portato per sottoporlo agli accertamenti di rito.